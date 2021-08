Valentino Rossi si ritira

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il Dottore dice addio alla MotoGp.lo ha annunciato in conferenza stampa spiegando che terminera' la stagione in corso. "Avrei voluto correre altri 25 anni, ma e' impossibile. Restero' ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - AntonelloAnto14 : Valentino Rossi ha comunicato di ritirarsi dalle corse a fine anno. Bisogna riconoscere che è stato sempre avanti,… - tvsvizzera : Valentino Rossi, 42 anni, 25 dei quali trascorsi sui circuiti, dall'esordio nella classe 125 del 1996 a oggi, ha de… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Questo il contenuto di un videomessaggio di Max Biaggi trasmesso da Sky Sport e diretto adopo l'annuncio del ritiro. Un messaggio particolare, da quello che è stato uno dei più ...Clamoroso annuncio di: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione". Un ritiro che in realtà era nell'aria da qualche tempo, visto che il leggendario motocliclista di Tavullia ha 42 anni, 25 dei quali trascorsi ...Ecco dove vedere Fbi Most Wanted, serie tv spin-off di Fbi, con al centro una squadra di agenti a caccia dei più pericolosi criminali ...L'annuncio del Dottore nella conferenza stampa straordinaria in concomitanza con il Gran Premio d'Austria: a 42 anni con 26 stagioni e 9 titoli mondiali alle spalle ha scelto di fermarsi ...