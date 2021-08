Valentino Rossi: "Mi ritirerò al termine della stagione 2021" (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi, idolo della MotoGp, ha appena annunciato il suo ritiro dalle piste. The Doctor, così soprannominato da oltre 25 anni, ha appenderà il casco al chiodo al termine della stagione 2021. Queste le sue parole d'addio in diretta su SkySport: "È dura ma ho deciso di ritirarmi al termine della stagione in corso. La decisione non è stata facile, ma in tutti gli sport i risultati fanno al differenza. Sarei stato felice di correre nel mio team assieme a mio fratello. È stata una carriera bellissima" Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021), idoloMotoGp, ha appena annunciato il suo ritiro dalle piste. The Doctor, così soprannominato da oltre 25 anni, ha appenderà il casco al chiodo al. Queste le sue parole d'addio in diretta su SkySport: "È dura ma ho deciso di ritirarmi alin corso. La decisione non è stata facile, ma in tutti gli sport i risultati fanno al differenza. Sarei stato felice di correre nel mio team assieme a mio fratello. È stata una carriera bellissima"

