Tale e Quale Show, arriva Malgioglio al posto di un giudice storico (Di giovedì 5 agosto 2021) A Tale e Quale Show arriva Cristiano Malgioglio al posto di un giudice storico. Ad annunciarlo è stato proprio Carlo Conti che su Instagram ha rivelato il cast della trasmissione, svelando sia i concorrenti che la giuria. Il programma Rai tornerà in onda dal prossimo 17 settembre con tante novità, trasformazioni e canzoni memorabili. Il conduttore ha ufficializzato i tre nomi della giuria. A giudicare le esibizioni ci saranno Giorgio Panariello e Loretta Goggi, affiancati da Cristiano Malgioglio che sostituirà Vincenzo Salemme.

