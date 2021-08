Riforma Cartabia, la sua approvazione sarà la rivincita di Tangentopoli (Di giovedì 5 agosto 2021) di Gionata Borin L’approvazione della Riforma Cartabia sarà la rivincita di Tangentopoli. Il potere politico, dopo 30 anni, riuscirà a rendere di fatto meno stringente il controllo di legalità su di sé, grazie all’improcedibilità in Appello e Cassazione che azzererà una buona fetta di processi, tra cui quelli per i reati contro la Pa: concussione, peculato, bancarotta e ancora più grave il riciclaggio e la corruzione, gli strumenti privilegiati da parte delle mafie, per penetrare e inquinare l’economia legale e le istituzioni dal suo interno. Una Riforma, questa, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) di Gionata Borin L’dellaladi. Il potere politico, dopo 30 anni, riuscirà a rendere di fatto meno stringente il controllo di legalità su di sé, grazie all’improcedibilità in Appello e Cassazione che azzererà una buona fetta di processi, tra cui quelli per i reati contro la Pa: concussione, peculato, bancarotta e ancora più grave il riciclaggio e la corruzione, gli strumenti privilegiati da parte delle mafie, per penetrare e inquinare l’economia legale e le istituzioni dal suo interno. Una, questa, che ...

