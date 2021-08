Ragazzino derubato e schiaffeggiato sull' autobus | la condanna è definitiva | il bullo finisce in carcere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzino derubato

corriereadriatico.it

TAVULLIA - Bullizzato esul bus, poi schiaffeggiato alla fermata. Scatta l'ordine di carcerazione per un 20enne di Tavullia . Una storia che aveva fatto clamore e che risale al gennaio 2020. Nel frattempo la ...Il, verso le ore 4, è stato avvicinato da due soggetti mentre si trovava in piazzale Roma che lo hanno aggredito obbligandolo a consegnarli i 20 euro che teneva nel portafoglio per poi ...TAVULLIA - Bullizzato e derubato sul bus, poi schiaffeggiato alla fermata. Scatta l’ordine di carcerazione per un 20enne di Tavullia. Una storia che aveva fatto clamore e che risale ...Stavano rientrando a casa da piazza Santa Caterina. La banda ha voluto i soldi e ha scippato una collanina da 1.000 euro. Il racconto di uno dei genitori ...