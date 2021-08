Piazza Affari positiva, denaro su UniCredit (Di giovedì 5 agosto 2021) Nonostante la debolezza del comparto industriale, la seduta di Piazza Affari si è chiusa con il segno più. All’indomani dell’audizione del Ministro Franco, UniCredit ha terminato con un +2,54% ed MPS ha segnato un +4,85%. Sotto i riflettori anche Enel (+0,64%), che ieri ha firmato l’accordo con CDP Equity per la vendita di un ulteriore 10% del capitale di Open Fiber a 530 milioni di euro. Grazie a questa operazione, CDPE diventa il principale azionista di Open Fiber con una quota complessiva del 60% del capitale. Sempre ieri, Macquarie ed Enel hanno firmato l’accordo per l’acquisto da parte di Macquarie del rimanente 40% di Open Fiber da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Nonostante la debolezza del comparto industriale, la seduta disi è chiusa con il segno più. All’indomani dell’audizione del Ministro Franco,ha terminato con un +2,54% ed MPS ha segnato un +4,85%. Sotto i riflettori anche Enel (+0,64%), che ieri ha firmato l’accordo con CDP Equity per la vendita di un ulteriore 10% del capitale di Open Fiber a 530 milioni di euro. Grazie a questa operazione, CDPE diventa il principale azionista di Open Fiber con una quota complessiva del 60% del capitale. Sempre ieri, Macquarie ed Enel hanno firmato l’accordo per l’acquisto da parte di Macquarie del rimanente 40% di Open Fiber da ...

