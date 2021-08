Olimpiadi Tokyo: Paltrinieri, bronzo nella 10 km! Rizza d'argento! Chamizo ai quarti, Bottaro per il bronzo e 4x100-show. Viviani soffre. Programma italiani in gara oggi giovedì 5 agosto LIVE (Di giovedì 5 agosto 2021) Olimpiadi Tokyo 2020 Programma giovedì 5 agosto italiani in gara ATLETICA - 4x100. Hanno ancora fame di successi i velocisti italiani. Con ottimo secondo posto, la staffetta 4x100 raggiunge la finale... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 agosto 2021)2020inATLETICA -. Hanno ancora fame di successi i velocisti. Con ottimo secondo posto, la staffettaraggiunge la finale...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Canoa sprint d'argento per l'Italia: Rizza è secondo nel K1 200 metri - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Jacobs e l’antidoping, 18 controlli nel 2021: 'Sempre negativo” -