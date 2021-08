Napoli | i convocati per il ritiro di Castel di Sangro | out Mertens e Lozano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilè arrivato in giornata in Abruzzo dove sarà infino al 14 agosto, precisamente adi. La squadra sosterrà oggi nel pomeriggio il primo allenamento adiallo Stadio Patini. Questi i: Contini, Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Elmas, Fabian, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero, Zielinski, Insigne, Machach, Osimhen, Petagna, Politano, Tutino, Zedadka. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

