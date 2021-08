Morte Astori | la sentenza | ' Errore diagnostico | poteva salvarsi'

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il caso legato alladi Davide, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in seguito ad un arresto dovuto a una cardiomiopatia aritmogena, come accertato dai medici, si ...

Il caso legato alladi Davide, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in seguito ad un arresto dovuto a una cardiomiopatia aritmogena, come accertato dai medici, si arricchisce di un nuovo ......del calciatore della Fiorentina Davide, e lo fece 'senza aver eseguito adeguati accertamenti clinico strumentali rivolti ad escludere una sottostante patologia cardiaca a rischio di...Angelo Antonio Pezzuti nella sentenza di accusa contro il medico sportivo Giorgio Galanti: "Ha impedito l'accertamento della malattia" ..."Con la sua condotta l'imputato ha impedito l'accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto" col quale sarebbe stato possibile avviare un altro iter diagnostico, in grado di salv ...