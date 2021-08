Messi lascia il Barcellona, l’apertura di Olé: “La fine di una leggenda” (Di giovedì 5 agosto 2021) Messi ha lasciato il Barcellona, da pochi minuti è ufficiale. E in questo momento il mondo intero è incredulo, ancor di più l’Argentina. Tutti si aspettavano che la storia di Leo continuasse in blaugrana, da quest’anno avrebbe giocato assieme a Sergio Agüero. Invece nel pomeriggio Gianluigi Longari per Sportitalia aveva anticipato che le cose stavano andando nella direzione opposta, anticipazione poi confermata in serata dal comunicato ufficiale del club catalano. La copertina di Olé in questo momento non lascia spazio a dubbi e titola: “La fine di una leggenda”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021)hato il, da pochi minuti è ufficiale. E in questo momento il mondo intero è incredulo, ancor di più l’Argentina. Tutti si aspettavano che la storia di Leo continuasse in blaugrana, da quest’anno avrebbe giocato assieme a Sergio Agüero. Invece nel pomeriggio Gianluigi Longari per Sportitalia aveva anticipato che le cose stavano andando nella direzione opposta, anticipazione poi confermata in serata dal comunicato ufficiale del club catalano. La copertina di Olé in questo momento nonspazio a dubbi e titola: “Ladi una”. Foto: Twitter ...

