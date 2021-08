Messa a disposizione sostegno: ancora alta la carenza di docenti per il prossimo anno scolastico. Voglioinsegnare.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Anche per il prossimo anno scolastico si prevede un numero elevato di supplenti e quindi di domande di Messa a disposizione, ovvero le candidature spontanee che possono essere presentate presso le scuole, per diventare insegnante per un ruolo di supplenza per una delle classi di concorso previste. Per sapere a quale classi di concorso si può accedere, è possibile richiedere L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Anche per ilsi prevede un numero elevato di supplenti e quindi di domande di, ovvero le candidature spontanee che possono essere presentate presso le scuole, per diventare insegnante per un ruolo di supplenza per una delle classi di concorso previste. Per sapere a quale classi di concorso si può accedere, è possibile richiedere L'articolo .

Advertising

TeleradioNews : Caserta. Comune risponde all’ Avviso Miur che mette a disposizione dei Comuni fondi x la messa in sicurezza di pale… - TeleradioNews : Caserta. Comune risponde all’ Avviso Miur che mette a disposizione dei Comuni fondi x la messa in sicurezza di pale… - TeleradioNews : Caserta. Comune risponde all’ Avviso Miur che mette a disposizione dei Comuni fondi x la messa in sicurezza di pale… - TeleradioNews : Caserta. Comune risponde all’ Avviso Miur che mette a disposizione dei Comuni fondi x la messa in sicurezza di pale… - TeleradioNews : Caserta. Comune risponde all’ Avviso Miur che mette a disposizione dei Comuni fondi x la messa in sicurezza di pale… -