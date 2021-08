Marco Simoncelli: al via le riprese di SIC, il documentario sul pilota di MotoGP (Di giovedì 5 agosto 2021) SIC, il documentario dedicato alla breve ma intensa vita di Marco Simoncelli, arriverà prossimamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW. A dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, Sky ha annunciato l'inizio delle riprese di SIC, il documentario Sky Original dedicato al pilota di MotoGP che ha perso la vita nel 2011, a soli 24 anni, sul circuito di Sepang, in Malesia. Il prossimo 23 ottobre saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla tragica scomparsa di Marco Simoncelli. In quel maledetto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021) SIC, ildedicato alla breve ma intensa vita di, arriverà prossimamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW. A dieci anni dalla scomparsa di, Sky ha annunciato l'inizio delledi SIC, ilSky Original dedicato aldiche ha perso la vita nel 2011, a soli 24 anni, sul circuito di Sepang, in Malesia. Il prossimo 23 ottobre saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla tragica scomparsa di. In quel maledetto ...

