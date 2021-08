L' Oriente e l' Occidente dei Kabìla al Festival delle Musiche

Advertising

Venerdì 6 agosto il Festival delle Musiche torna a Foiano della Chiana, in Piazza Fra' Benedetto, per l'incontro con il concept sonoro dei Kabìla , tra ritmi tradizionali della Grecia, del Libano, ...E proprio grazie alla produzione di oggetti in ceramica, la città toscana è diventata uno snodo fondamentale frae fra culture diversissime tra loro. Oggi come allora Montelupo ...Arezzo, 5 agosto 2021- Venerdì 6 agosto il Festival delle Musiche torna a Foiano della Chiana, in Piazza Fra’ Benedetto, per l’incontro con il concept sonoro dei Kabìla, tra ritmi tradizionali della G ...Druidi, vampiri, sacerdotesse, riti per vedere i defunti. Due sociologi hanno mappato il neo paganesimo in Italia. Scoprendo che anche il marketing vuole la ...