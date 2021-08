L’acqua in bottiglia fa male… all’ambiente: i preoccupanti risultati della ricerca (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo i dati preoccupanti di una ricerca, L’acqua imbottigliata sarebbe 3.500 volte più dannosa per l’ambiente di quella del rubinetto. Magari la notizia non risulterà nuova per molti, ma un laboratorio di ricerca ha dimostrato il terribile impatto ambientale che ha il consumo di acqua in bottiglia per l’ambiente. La ricerca in questione è stata fatta dall’Istituto per la Salute globale di Barcellona e i dati fanno riferimento esclusivamente alla città sita nella Catalogna che ospita 1,35 milioni di residenti. Il primo dato estrapolato dai ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo i datidi unaimta sarebbe 3.500 volte più dannosa per l’ambiente di quella del rubinetto. Magari la notizia non risulterà nuova per molti, ma un laboratorio diha dimostrato il terribile impatto ambientale che ha il consumo di acqua inper l’ambiente. Lain questione è stata fatta dall’Istituto per la Salute globale di Barcellona e i dati fanno riferimento esclusivamente alla città sita nella Catalogna che ospita 1,35 milioni di residenti. Il primo dato estrapolato dai ...

