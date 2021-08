Green pass:Salvini, diritto salute insieme a diritto lavoro (Di giovedì 5 agosto 2021) "Il diritto alla salute, che è sacra, deve andare di pari passo con il diritto al lavoro e alla tranquillità delle famiglie, senza penalizzare i bambini e senza complicare la vita a baristi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) "Ilalla, che è sacra, deve andare di pario con ilale alla tranquillità delle famiglie, senza penalizzare i bambini e senza complicare la vita a baristi, ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - Vocedelpensier1 : @borghi_claudio Credo che il green pass non debba proprio esistere; limitarlo ad una categoria o servizio oggi, imp… - Agenparl : Dl Green pass: Mura (Pd), proroga al 31 dicembre lavoro agile per fragili - -