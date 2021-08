Green pass, dal 6 agosto scatta l’obbligo per ristoranti, pub e palestre. Ecco tutti i divieti, le eccezioni e i modi per ottenerlo e scaricarlo (Di giovedì 5 agosto 2021) Mentre continuano le proteste di una parte della politica, le manifestazioni in piazza e, contemporaneamente sempre più persone si sottopongono al vaccino anti-Covid, da domani scatteranno definitivamente le nuove restrizioni per coloro che non sono in possesso del Green pass. L’ultimo decreto del 22 luglio ha infatti stabilito che senza il nuovo pass vaccinale, ottenibile in seguito alla vaccinazione, sottoponendosi a un tampone con esito negativo o se si è guariti dal Covid, non si potrà avere accesso ad alcuni locali al chiuso, ma non solo, come ristoranti, pub, cinema e altro. Alle 11.30 si è riunita la Cabina di regia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Mentre continuano le proteste di una parte della politica, le manifestazioni in piazza e, contemporaneamente sempre più persone si sottopongono al vaccino anti-Covid, da domani scatteranno definitivamente le nuove restrizioni per coloro che non sono in possesso del. L’ultimo decreto del 22 luglio ha infatti stabilito che senza il nuovovaccinale, ottenibile in seguito alla vaccinazione, sottoponendosi a un tampone con esito negativo o se si è guariti dal Covid, non si potrà avere accesso ad alcuni locali al chiuso, ma non solo, come, pub, cinema e altro. Alle 11.30 si è riunita la Cabina di regia ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: al via cabina di regia a P.Chigi su nuove misure Al via la cabina di regia a Palazzo Chigi sulle nuove misure inerenti al Green Pass. Alla riunione, presieduta dal premier Mario Draghi, sono presenti i capidelegazione della maggioranza: Stefano Patuanelli, Dario Franceschini ( che prende il posto di Andrea Orlando ...

Green pass, anche senza l'obbligo il dipendente può essere sospeso OK alla sospensione senza retribuzione di lavoratori no vax se mettono a rischio i colleghi. Prime pronunce dei Tribunali in assenza di norme su green pass aziendale ...

