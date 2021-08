Giugliano piange Dennis dopo l’incidente | si prega per Massimo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Si chiamavaFerrante il 18enne che ha perso la vita neldi ieri in via Nuova Arco Sant’Antonio. Il giovane è deceduto sul colpol’impatto con una Lancia Delta avvenuto a velocità sostenuta. Siper l’amicoFerrante Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano sui social network L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano piange

Teleclubitalia.it

Alessandra Mastronardi piange la cugina Valentina, la 32enne morta a Giugliano. E' ancora sotto choc la comunità di Giugliano per la scomparsa di Valentina De Icco, la giovane di soli 32 anni portata via dalla sclerodermia. Alessandra Mastronardi piange la scomparsa della cugina Valentina, morta a soli 32 anni e affetta da sclerodermia. Come riportato dai siti locali, Valentina viveva a Giugliano. Ore tristi per Alessandra Mastronardi e tutta la sua famiglia. Poche ore fa, l'attrice italiana di fama mondiale è stata colpita da un grave lutto come annunciato da lei stessa sul suo profilo Instagram.