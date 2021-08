Fondazione Inarcassa | incontro con senatore Margiotta su ddl delega settore costruzioni

(Di giovedì 5 agosto 2021) Arrivare ad un testo unico delle disposizioni legislative in materia diche disciplini tutti i profili dell’edilizia. Questo l’obiettivo del disegno di leggein materia disul quale laha avviato un confronto con ilSalvatore, componente della commissione lavori pubblici e già sottosegretario dell’allora ministero delle infrastrutture e dei trasporti sotto il governo Conte II. “Con l’avvio dell’esame del disegno di legge si sono aperti due percorsi paralleli per disciplinare in maniera uniforme la ...

Adnkronos

E' quanto si legge in una nota della. 'Sicuramente - commenta il presidente della, Franco Fietta - accogliamo con favore la correzione introdotta durante l'...E' quanto si legge in una nota della. "Sicuramente - commenta il presidente della, Franco Fietta - accogliamo con favore la correzione introdotta durante l'...Roma, 5 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Arrivare ad un testo unico delle disposizioni legislative in materia di costruzioni che disciplini tutti i profili dell’edilizia. Questo l’obiettivo del disegno di ..."Bene" la correzione introdotta durante l'iter di conversione alla Camera del decreto Semplificazioni bis (di cui è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, ndr) che riguarda gl ...