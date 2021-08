Atp Washington 2021: Nadal vince con fatica al debutto, battuto Sock dopo tre ore di gioco (Di giovedì 5 agosto 2021) Parte con il piede giusto l’avventura di Rafa Nadal nell’Atp 500 di Washington, ma quanta fatica. Il maiorchino, già al secondo turno grazie ad un bye in quanto testa di serie, ha sfidato all’esordio l’americano Jack Sock. Il primo set lasciava presagire una passeggiata di salute per Rafa, che invece si è trovato in seria difficoltà uscendone però da campione. 6-2 4-6 7-6(5) il punteggio finale, maturato dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Terzo turno centrato dunque da Nadal, che sfiderà il sudafricano Harris. CRONACA – Primo set a senso unico da quando lo spagnolo ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Parte con il piede giusto l’avventura di Rafanell’Atp 500 di, ma quanta. Il maiorchino, già al secondo turno grazie ad un bye in quanto testa di serie, ha sfidato all’esordio l’americano Jack. Il primo set lasciava presagire una passeggiata di salute per Rafa, che invece si è trovato in seria difficoltà uscendone però da campione. 6-2 4-6 7-6(5) il punteggio finale, maturatotre ore e cinque minuti di. Terzo turno centrato dunque da, che sfiderà il sudafricano Harris. CRONACA – Primo set a senso unico da quando lo spagnolo ...

