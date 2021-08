Tfa sostegno 2021 | tutti i bandi delle Università aggiornato al 04 08

(Di mercoledì 4 agosto 2021) In arrivo in questi giorni idi selezione del Tfa, destinati ai corsi di specializzazione sulorganizzati e gestiti dai diversi Atenei. Ogniseguirà tempi diversi per l’espletamentoprove, ad accezionepreselettive che saranno svolte a livello nazionale a partire dal prossimo 20 settembre fino al 30 dello stesso mese. TFA, 22 mila posti: attivo il VI ciclo,i posti disponibili Vediamo ora nel dettaglio quali Atenei hanno già pubblicato il bando di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tfa sostegno

VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti ...Le prove preselettive per accedere ai corsi di Specializzazione alVI ciclo sono imminenti, Costituisce una grande opportunità per entrare nel mondo della scuola. I i posti a disposizione sono 22.000. Crea i migliori presupposti per superarle ...Il mondo del precariato è in subbuglio. A far arrabbiare i docenti che hanno contratti che scadono ogni anno è la decisione del ministero dell’Istruzione di concentrare in un’unica procedura le nomine ...Riunione tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e i sindacati: Nota Ministero dell'Istruzione N. 32765 del 30 luglio.