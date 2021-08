Spalletti: "Contento della reazione, abbiamo dato continuità" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli ha battuto per 1-2 in rimonta il Wisla Cracovia. Politano e Machach hanno ribaltato il risultato e regalato la seconda vittoria consecutiva al Napoli. Sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli riporta le parole di Spalletti. Di seguito il comunicato. "abbiamo dato continuità alla preparazione". Luciano Spalletti commenta così il successo nel test contro il Wisla Cracovia, che segue il successo di 4 giorni fa all'Allianz Arena col Bayern Monaco. "Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l'altro ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli ha battuto per 1-2 in rimonta il Wisla Cracovia. Politano e Machach hanno ribaltato il risultato e regalato la seconda vittoria consecutiva al Napoli. Sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli riporta le parole di. Di seguito il comunicato. "alla preparazione". Lucianocommenta così il successo nel test contro il Wisla Cracovia, che segue il successo di 4 giorni fa all'Allianz Arena col Bayern Monaco. "Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta laquando siamo passati in svantaggio. Tra l'altro ...

Advertising

gilnar76 : Spalletti: 'Contento della reazione, abbiamo dato continuità' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Spalletti: 'Contento della reazione, abbiamo dato continuità' - ilnapolionline : Luciano Spalletti: 'Prestazione positiva e non era semplice risalire. Contento per la prova dei giovani' -… - millansantamar : @sscnapoli Mi piace anche questo Napoli con tanti ragazzi. Però uno su tutti è LOBOKTA ennesima grande prova a con… - antigiannino96 : @russ_mario1 Napoli resta così Mario, ADL farà il sacrificio per far contento Spalletti. -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Contento Napoli, l'agente di Idasiak: 'Pronto per fare il terzo portiere' Il ritiro a Dimaro ? È rimasto molto contento, si sente parte del gruppo e vuole fare bella figura davanti a Spalletti . Oggi è rientrato in Polonia per l'amichevole, mi auguro possa giocare qualche ...

Chelsea ... quanto mi desideri? Se l'Atletico Madrid mette 90 milioni cash per Lautaro Martinez, e il giocatore è contento di fare ... Ma con il ritorno di Allegri, Sarri e Spalletti l'asticella in Italia si è alzata di molto e non è ...

Spalletti: "Contento della reazione, abbiamo dato continuità" SpazioNapoli Luciano Spalletti: “Prestazione positiva e non era semplice risalire. Contento per la prova dei giovani” Il Napoli vince in rimonta contro il Wisla Cracovia per 1-2 e prosegue nel suo precampionato con successi in amichevole. A fine gara le parole di mister Luciano Spalletti. “Abbiamo dato continuità all ...

Politano sbaglia il rigore, la faccia di Spalletti in panchina dice tutto (FOTO) Luciano Spalletti non ha preso bene la parata del portiere del Wisla Cracovia, Mikolaj Bieganski, sul calcio di rigore di Matteo Politano.

Il ritiro a Dimaro ? È rimasto molto, si sente parte del gruppo e vuole fare bella figura davanti a. Oggi è rientrato in Polonia per l'amichevole, mi auguro possa giocare qualche ...Se l'Atletico Madrid mette 90 milioni cash per Lautaro Martinez, e il giocatore èdi fare ... Ma con il ritorno di Allegri, Sarri el'asticella in Italia si è alzata di molto e non è ...Il Napoli vince in rimonta contro il Wisla Cracovia per 1-2 e prosegue nel suo precampionato con successi in amichevole. A fine gara le parole di mister Luciano Spalletti. “Abbiamo dato continuità all ...Luciano Spalletti non ha preso bene la parata del portiere del Wisla Cracovia, Mikolaj Bieganski, sul calcio di rigore di Matteo Politano.