Raimondo Todaro lascia Ballando per Amici? Giovanni Ciacci dalla sua parte “so i motivi della sua scelta”

E' stato un addio clamoroso ed inaspettato, quello di Raimondo Todaro al talent Ballando con le Stelle ed a Milly Carlucci. Il ballerino ha infatti deciso di chiudere un importante capitolo professionale anche se la sua decisione, comunicata sui social, non sarebbe affatto piaciuta alla padrona di casa dello show di Rai1. Raimondo Todaro lascia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

