Mps | ministro Franco | cessione non può essere messa in discussione

(Di mercoledì 4 agosto 2021)

'Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione dello Stato' in. Ildell'Economia, Daniele Franco, è categorico nel motivare l'urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicredit sulla cessione del Monte dei Paschi. 'Non sarà una ...Lo ha detto ildell'Economia Daniele Franco riferendo sulla cessione della banca alle commissioni Finanze di Camera e Senato. ."Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione dello Stato" in Mps. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, è categorico nel motivare l'urgenza da parte d ...Il ministro dell’Economia: nessun rinvio, nell’interesse del Paese. Senza fusione gli esuberi potrebbero essere ben oltre 2.500. Al momento nessun rischio di spezzatino ...