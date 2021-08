LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record del mondo nei 400 hs donne. Sabbatini eliminata in semifinale (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Al via la seconda semifinale dei 1500 piani femminili con Kuivisto (Fin), Maclean (USA), Stafford (Can), Hailu (Eth), Hall (Aus), Vanderelst (Bel), Mezulianikova (Cze), Nanyondo (Uga), Muir (Gbr), Hassan (Ned), Perez (Esp), Jebitok (Ken), Pen Freitas (Por) 12.05: Niente da fare per Sabbatini che chiude all’ottavo posto comunque con il personale. Non sarà in finale. Vince la kenyana Kipyegon in 3’56?80, seconda l’etiope Gebrezibeeher in 3’57?54, terza la canadese Debues-Stafford in 3’58?28, quarta l’australiana Hull in 3’58?81, quinta Tanaka in 3’59?19, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10: Al via la secondadei 1500 piani femminili con Kuivisto (Fin), Maclean (USA), Stafford (Can), Hailu (Eth), Hall (Aus), Vanderelst (Bel), Mezulianikova (Cze), Nanyondo (Uga), Muir (Gbr), Hassan (Ned), Perez (Esp), Jebitok (Ken), Pen Freitas (Por) 12.05: Niente da fare perche chiude all’ottavo posto comunque con il personale. Non sarà in finale. Vince la kenyana Kipyegon in 3’56?80, seconda l’etiope Gebrezibeeher in 3’57?54, terza la canadese Debues-Stafford in 3’58?28, quarta l’australiana Hull in 3’58?81, quinta Tanaka in 3’59?19, ...

