(Di mercoledì 4 agosto 2021) Avete presente Alice nel Paese delle meraviglie? Era un romanzo neorealista in confronto alle mirabolanti narrazioni di Virginia nella Capitale della monnezza.Oggi lane ha fatta un’altra delle sue. Si è data il voto per l’amministrazione della sua giunta. Tenetevi forte: si è premiata con un bel 9 in, ma. LEGGI ANCHE Amministrative, c'è la data: si vota il 3 e il 4 ottobre. Alle urne oltre 12 milioni di italiani Michetti abbandona il confronto tra candidati a sindaco. Le ragioni del clamoroso gesto (video) Come riporta Repubblica, ildel ...

SecolodItalia1 : Incredibile, ma Raggi: la sindaca si assegna 9 in pagella nel rapporto ufficiale del Campidoglio… - La_gaia_scienza : Mi sarei giocato dei soldi veri che sarebbe stato impossibile presentare un candidato sindaco di Roma peggiore di R… - harleking : È incredibile, compaiono sempre durante le brutte giornate, per cercare di confortarmi. Sono i miei raggi di sole ?? - fabriziom92 : #Michetti pronosticavo la sua vittoria, considerando il raggi bis molto improbabile e Calenda/Gualtieri deboli perc… - EgidioBruno2 : @PoliticaPerJedi @lucavillani @pdnetwork @CarloCalenda Cioè è incredibile: Calenda che è di un altro partito doveva… -

... perché davvero è incredibile che si possa immaginare di proseguire in questa maniera. A ottobre saremo tutti noi a festeggiare il salto all'indietro di Virginia, che da allora salirà anche lei ...
Ci vuole coraggio a festeggiare i trionfi azzurri a Tokyo 2020 dopo aver detto no alle "olimpiadi del mattone". Eppure la sindaca ...