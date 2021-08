'Grealish - Manchester City, è fatta! Acquisto record in Premier' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Manchester (Inghilterra) - Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è praticamente fatta per il passaggio di Jack Grealish al Manchester City . I citizens avrebbero infatti trovato un accordo con l'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021)(Inghilterra) - Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è praticamente fatta per il passaggio di Jackal. I citizens avrebbero infatti trovato un accordo con l'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Grealish al Manchester City per 117 milioni, è l'affare più costoso nella storia della Premier - repubblica : Grealish al Manchester City per 117 milioni, è l'affare più costoso nella storia della Premier - misspiaze : Manchester City: prende Grealish Chelsea: prende Lukaku Manchester United: prende Sancho Liverpool: UUUH GUARDA UNA FARFALLINAA - sowmyasofia : Manchester City: Jack Grealish è a un passo dalla firma - serieAnews_com : ?? #ManCity scatenato: vuole #Grealish e prepara un'offerta folle per il suo acquisto ?? -