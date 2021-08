Elettroencefalogramma | l’esperto | “Cos’è e per quali disturbi è consigliato questo esame”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Prosegue il percorso di presentazione dei diversi servizi presenti all’interno della branca di Neurologia di Habilita. Oggi parliamo con il dottor Vincenzo Romeo dell’: si tratta di unparticolare che viene svolto esclusivamente nella sede Habilita di Zingonia. “L’è unche si utilizza in neurologia, – spiega il dottor Romeo – appartiene alla branca della neurofisiopatologia, e consente di registrare l’attività elettrica a livello dello scalpo e del cuoio capelluto. Per l’vengono utilizzati degli elettrodi e non viene immessa corrente: anzi, ...