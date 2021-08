Covid, Oms: “Oltre 200 mln di contagi da inizio pandemia entro una settimana” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Se il trend” dei contagi da coronavirus continuerà così il numero totale di casi segnalati nel mondo da inizio pandemia “potrebbe superare i 200 milioni entro la prossima settimana”. A sottolinearlo nell’ultimo report settimanale è l’Organizzazione mondiale della sanità che fa notare come dal 26 luglio all’1 agosto i casi di Covid sono aumentati al ritmo di Oltre 570mila al giorno in media, contro una media giornaliera di Oltre 540mila contagi nei 7 giorni precedenti (19-25 luglio). I nuovi casi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Se il trend” deida coronavirus continuerà così il numero totale di casi segnalati nel mondo da“potrebbe superare i 200 milionila prossima”. A sottolinearlo nell’ultimo reportle è l’Organizzazione mondiale della sanità che fa notare come dal 26 luglio all’1 agosto i casi disono aumentati al ritmo di570mila al giorno in media, contro una media giornaliera di540milanei 7 giorni precedenti (19-25 luglio). I nuovi casi di ...

