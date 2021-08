Tutto fermo per Emerson, si attendono prima le cessioni. Spalletti ha detto no ad un centrocampista (Di martedì 3 agosto 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato. Tra i vari argomenti si è concentrato anche sulla situazione acquisti in casa Napoli, che continua a dare la priorità all'arrivo di un terzino sinistro e poi di un centrocampista centrale. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Per Emerson Palmieri e il centrocampista Tutto fermo. Non c’è la forza economica per ora di fare un'offerta al Chelsea o a qualsiasi altro club". "Per gli altri terzini sinistri chiesti in prestito, sono stati ricevuti solo due di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato. Tra i vari argomenti si è concentrato anche sulla situazione acquisti in casa Napoli, che continua a dare la priorità all'arrivo di un terzino sinistro e poi di uncentrale. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “PerPalmieri e il. Non c’è la forza economica per ora di fare un'offerta al Chelsea o a qualsiasi altro club". "Per gli altri terzini sinistri chiesti in prestito, sono stati ricevuti solo due di ...

