Tokyo 2020 | Malagò | “Jacobs accusato di doping? Grande dispiacere e imbarazzo”

"Jacobs accusato di doping? Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta". Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, commentando le accuse di doping della stampa estera nei confronti di Marcell Jacobs. "Oggi ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell – ha proseguito su Radio Anch'io su Rai Radio 1 -. Parliamo di ...

