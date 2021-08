Mps | al via la trattativa Unicredit punta ad alcuni asset | Franco riferirà domani in Parlamento

(Di martedì 3 agosto 2021) La Cgil dice no allo 'spezzatino' e chiede di 'difendere l'occupazione'. 'Preoccupato' anche il comune di Siena, per le possibili ricadute sulla città e sull'indotto. Oggi il sindaco terrà una ...

La Cgil dice no allo 'spezzatino' e chiede di 'difendere l'occupazione'. 'Preoccupato' anche il comune di Siena, per le possibili ricadute sulla città e sull'indotto. Oggi il sindaco terrà una ...SEMESTRE BIANCO/ La "stretta" dei partiti per il dopo - Draghi Queste assenze rappresentano un ... Si sapeva da tempo che il Mef stava cercando di convincere Unicredit ad accollarsi. Perché, ora ...Con un evento tra musica, danza e cultura sarà celebrato il 25° anniversario della morte di Remo Brindisi. La cornice sarà il giardino della sua Casa Museo di Lido di Spina, realizzata tra il 1971 e i ...Col caso UniCredit-Mps, ora è la finanza che terremota la maggioranza, e le polemiche investono soprattutto il Pd di Letta che correrà a Siena ...