Matt Damon risponde alle polemiche: "Non ho mai chiamato nessuno f..cio" (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo le recenti polemiche, Matt Damon ha specificato che non ha mai chiamato nessuno f..cio e che il dialogo con sua figlia non è stato un risveglio personale. Matt Damon ha risposto alle critiche ricevute perché ha raccontato di aver smesso di utilizzare la parola f..cio dopo che sua figlia gli ha spiegato quanto fosse sbagliato utilizzare questo insulto. L'attore ha ribadito il suo completo sostegno alla comunità LGBT+ ed ha detto che, in generale, non utilizza termini discriminatori. Nelle scorse ore hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo le recentiha specificato che non ha maif..cio e che il dialogo con sua figlia non è stato un risveglio personale.ha rispostocritiche ricevute perché ha raccontato di aver smesso di utilizzare la parola f..cio dopo che sua figlia gli ha spiegato quanto fosse sbagliato utilizzare questo insulto. L'attore ha ribadito il suo completo sostegno alla comunità LGBT+ ed ha detto che, in generale, non utilizza termini discriminatori. Nelle scorse ore hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni di ...

ciocapiatti : A me Matt Damon è sempre piaciuto. Oggi forse anche di più. - gayit : Matt Damon respinge le accuse di omofobia: “Sostengo la comunità LGBT” - quietstormjj : RT @JamesLucasIT: Questa scena fu brillantemente improvvisata da Robin Williams, la reazione di Matt Damon è autentica. - VanityFairIt : Qualche mese fa una delle sue quattro figlie «si è arrabbiata, si è alzata da tavola, si è chiusa in camera» e gli… - 3cinematographe : #MattDamon fa chiarezza sulla sua decisione di non utilizzare più 'slur omofobi'. -