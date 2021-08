Lo strano hobby del campione di tuffi britannico

(Di martedì 3 agosto 2021) Serio, concentrato, compìto, Tom Daley, 27 anni, dopo aver vinto una medaglia d’oro neisincronizzati si può finalmente rilassare in santa pace. E così, in divisa blu UK d’ordinanza, il tuffatoresi siede sugli spalti e, dalla borsa, tira fuori ferri e filo di lana. Come se fosse la cosa più naturale possibile, inizia a sferruzzare all’uncinetto e sembra creare, tra le sue mani, un cappellino rosa e lilla, probabilmente un dono per un’amica o per la madre, la sua più grande sostenitrice. Il tutto mentre assiste alla finale del trampolino femminile dai tre metri. Leggi anche ...

Advertising

em_eraldsea : @matteosalvinimi Gad deve avere sicuramente una vita triste, altrimenti non si spiega perché passa il suo tempo par… - ningguangsimpp : comunque io sto sviluppando un hobby un po’ strano, nel tempo libero quando mi annoio bevo acqua, ma non poca, litri e litri di acqua -

Ultime Notizie dalla rete : strano hobby

TIMgate

Ad ogni modo, le bici elettriche sono ormai entrati nel quotidiano di molti, che sia per, o ... ma ci è sembratonon trovarlo in confezione. Ad esempio, è importante notare come la ADO ...E perché no, può iscriverti a un corso per imparare un nuovocome i massaggi o la fotografia: ... Cosa vuol dire questo? Sembra un discorso davvero. Mi riferisco al fatto di conoscere gente ..."El Gropo" detto proprio così, in dialetto, è il suo nome d’arte e indica il "nodo", cioè il punto in cui un albero inizia ad espandersi con i suoi rami e le sue foglie. Questo nome, che può apparire ...