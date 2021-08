LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento con beffa per Peter Burling, che sconfisse Luna Rossa (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.11 Anche Thomas Bach, Presidente del CIO, è presente a Enoshima per assistere dal vivo alla giornata più succosa dell’intero programma a cinque cerchi della Vela. 7.07 Podio olimpico dei 49er composto dunque da Gran Bretagna (oro), Nuova Zelanda (argento) e Germania (bronzo). Quarto posto beffardo per la Spagna, che getta alle ortiche un podio ormai certo con una pessima Medal Race (7° posto). 7.04 beffa clamorosa dunque per Peter Burling, che non riesce a centrare la storica doppietta Coppa America-oro olimpico ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.11 Anche Thomas Bach, Presidente del CIO, è presente a Enoshima per assistere dal vivo alla giornata più succosa dell’intero programma a cinque cerchi della. 7.07 Podio olimpico dei 49er composto dunque da Gran Bretagna (oro), Nuova Zelanda () e Germania (bronzo). Quarto postordo per la Spagna, che getta alle ortiche un podio ormai certo con una pessima Medal Race (7° posto). 7.04clamorosa dunque per, che non riesce a centrare la storica doppietta Coppa America-oro olimpico ...

Advertising

Eurosport_IT : A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - angiuoniluigi : RT @Corriere: La vela punta all’oro, delusione canoa. L’Italbasket sogna contro i francesi - Le gare live da Tokyo - glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: record del mondo di Warholm, l’Italia per l’oro della… - alesco75 : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… - glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Sibilio ottavo nella finale dei 400, Italia: vela per… -