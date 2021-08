Il momento magico italiano fa sperare che Mattarella si conceda un secondo mandato (Di martedì 3 agosto 2021) Sergio Mattarella lascerà il Quirinale il giorno della Befana, il 6 gennaio 2022, quindi un po’ anticipatamente rispetto alla data esatta di fine mandato che scade il 3 febbraio. Il leggero anticipo ha diversi precedenti, così da consentire di entrare subito nel vivo del procedimento per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Questo, secondo informazioni da noi raccolte, dovrebbe essere l’intendimento di Mattarella, sempre fermo nel non contemplare l’ipotesi di un nuovo mandato, come ha spiegato lui stesso in occasioni formali e non formali. In questi giorni però si è avuta l’impressione di un ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Sergiolascerà il Quirinale il giorno della Befana, il 6 gennaio 2022, quindi un po’ anticipatamente rispetto alla data esatta di fineche scade il 3 febbraio. Il leggero anticipo ha diversi precedenti, così da consentire di entrare subito nel vivo del procedimento per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Questo,informazioni da noi raccolte, dovrebbe essere l’intendimento di, sempre fermo nel non contemplare l’ipotesi di un nuovo, come ha spiegato lui stesso in occasioni formali e non formali. In questi giorni però si è avuta l’impressione di un ...

Atletica, Olimpiadi Tokyo. Gianmarco Tamberi, un oro anche grazie a Mutaz Essa Barshim: il qatariota lo aiutò nel momento peggiore Un momento magico, per Gianmarco Tamberi. Dopo aver toccato il baratro poco prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, con un infortunio che gli tolse la possibilità di gareggiare per una più c ...

