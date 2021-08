(Di martedì 3 agosto 2021) Ilintra-sunnita nel teatro nordafricano Per comprendere il significato che la crisi tunisina può avere per l’, bisogna richiamare brevemente alcuni aspettia Primavera araba. Questa nasceva come reazione(soprattutto giovanile) alle politiche neo-stabilizzatrici e pauperizzanti post-11 settembre, realizzate dai regimi’area MENA, riqualificatisi come interlocutori di peso di fronte alle cancellerie occidentali, dopo il parziale indebolimento seguito al venir menoa minaccia sovietica (gran parte del mondo arabo era passato negli anni dal filocomunismo ...

cirofgSBAILO : Il fallimento dell'Islam popolare, il conflitto intrasunnita e i rischi per l'Europa - licia__ : RT @GiuliaTulla: La direzione della #Reggia di #Caserta applicherà il #greenpass L’odio dei #novax auspica il fallimento del Patrimonio del… - BiasiMonica : RT @GiuliaTulla: La direzione della #Reggia di #Caserta applicherà il #greenpass L’odio dei #novax auspica il fallimento del Patrimonio del… - digitaliano : RT @GiuliaTulla: La direzione della #Reggia di #Caserta applicherà il #greenpass L’odio dei #novax auspica il fallimento del Patrimonio del… - SieteCornuti : Toglietevi dalla testa l'idea di fare altri #lockdown perché nel governo e non solo anche fuori dall'Italia c'è qua… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento dell

L'HuffPost

Quando le neodiplomate criticano la logica della competizione e la "retorica'eccellenza", ...tra la tendenza all' hyper achievement (la spinta continua a competere) e l'angoscia del. ......che però risiede essenzialmente nei meandri della più profonda e inspiegabile personalità'... Se mancherà questa fase, la riforma sarà destinata al. Possiamo farle una domanda molto ...Per comprendere il significato che la crisi tunisina può avere per l’Europa, bisogna richiamare brevemente alcuni aspetti della Primavera araba. Questa nasceva come reazione popolare (soprattutto giov ...Tagli e disinvestimenti hanno fatto crescere le disuguaglianze nell’università italiana. Le parole di Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi ci ricordano come lavorare per superarle.