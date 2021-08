Giustizia, l’ok della Camera nella notte. 13 grillini assenti. E parte l’hastag “ConteServoDelSistema” (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato nella notte lo scontato via libera della Camera ai due articoli-maxi emendamenti che costituiscono sostanzialmente la riforma della Giustizia. Su cui il governo aveva posto la doppia fiducia. Per l’articolo 1 che riforma il processo penale si sono contati 462 favorevoli, 55 contrari e un astenuto; per il secondo i voti a favore sono 458, i contrari 46, un solo astenuto. La votazione finale in prima lettura è prevista per oggi; il Senato esaminerà il disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari, ovvero dopo la pausa estiva. Ma sotto i riflettori erano i 5stelle e la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivatolo scontato via liberaai due articoli-maxi emendamenti che costituiscono sostanzialmente la riforma. Su cui il governo aveva posto la doppia fiducia. Per l’articolo 1 che riforma il processo penale si sono contati 462 favorevoli, 55 contrari e un astenuto; per il secondo i voti a favore sono 458, i contrari 46, un solo astenuto. La votazione finale in prima lettura è prevista per oggi; il Senato esaminerà il disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari, ovvero dopo la pausa estiva. Ma sotto i riflettori erano i 5stelle e la ...

