Genoa | Shomurodov alla Roma | in arrivo Lammers ed Ekuban

Come al solito, il Genoa è uno dei club che movimenta di più le trattative in entrata ed uscita nelle due finestre di calciomercato concesse alla società di calcio europee. Un vezzo che, ormai, contraddistingue la gestione dei rossoblù di Enrico Preziosi. Il Grifone si renderà protagonista di diversi movimenti in attacco che ridisegneranno pesantemente la geografia delle bocche da fuco di Davide Ballardini: il Genoa saluta Eldor Shomurodov ed è pronto ad accogliere caleb Ekuban e Sam Lammers.

pisto_gol : Certo che questa volta Davide Ballardini l’ha fatta grossa: sino al 23/12 scorso tutti si chiedevano perché Prezios… - Gazzetta_it : Mercato Roma, preso Shomurodov dal Genoa: affare da 17,5 milioni ma in più tranche - angelomangiante : #Shomurodov in chiusura verso la #ASRoma. Prestito dal Genoa a €2M con obbligo di riscatto (a numero di presenze) f… - LAROMA24 : Calciomercato: il Genoa toglie un possibile avversario alla Roma per sostituire Shomurodov. Arriva Ekogun dal Trabz… - SkyTG24 : Calcio, Roma: ufficiale l’acquisto di Eldor Shomurodov dal Genoa -