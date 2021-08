Fumetti, videogiochi, esport: come sarà l'edizione 2021 di Lucca Comics (Di martedì 3 agosto 2021) Colloquio con Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games: “Useremo Palasport e Polo Fiere e tra gli stand sarà previsto il 30 per cento di distanza in più, con corridoi più ampi e anche percorsi a senso unico”. L’evento dovrebbe svolgersi dal 29 ottobre all’1 novembre Leggi su repubblica (Di martedì 3 agosto 2021) Colloquio con Emanuele Vietina, direttore di& Games: “Useremo Palasport e Polo Fiere e tra gli standprevisto il 30 per cento di distanza in più, con corridoi più ampi e anche percorsi a senso unico”. L’evento dovrebbe svolgersi dal 29 ottobre all’1 novembre

Advertising

CorriereQ : Fumetti, videogiochi, esport: come sarà l’edizione 2021 di Lucca Comics - LaStampa : Fumetti, videogiochi, esport: come sarà l'edizione 2021 di Lucca Comics - StraNotizie : Fumetti, videogiochi, esport: come sarà l'edizione 2021 di Lucca Comics - razorbabiemain : Esistono uhm... le piattaforme streaming, i videogiochi, i libri, i fumetti, i manga, hai un telefono in mano ?????? S… - NocturnaDraco : RT @LuinoNotizie: Prosegue ComicSponde a #Laveno: un altro weekend tra fumetti, animazioni, manga e videogiochi -