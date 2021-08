“Fermatevi, siete in tempo”. Eleonora Brigliadori choc, nuove assurde ‘teorie’ su Covid e vaccini (Di martedì 3 agosto 2021) Quantomeno è sempre restata convinta alle sue convinzioni e non ha cambiato idea in base al vento populista. Parliamo di Eleonora Brigliadori che ultimamente ha fatto della affermazioni dure, pesanti e senza dubbio pericolose. Come saprete lei, così come Enrico Montesano, sono contro i vaccini e ancor di più contro il Green pass. Dei giornalisti abruzzesi hanno fermato l’attrice per farle registrare uno spot pro vaccino anti Covid, ma lei ha spiegato di non essere la persona adatta ed ha iniziato a dire delle cose a dir poco allucinanti. “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Quantomeno è sempre restata convinta alle sue convinzioni e non ha cambiato idea in base al vento populista. Parliamo diche ultimamente ha fatto della affermazioni dure, pesanti e senza dubbio pericolose. Come saprete lei, così come Enrico Montesano, sono contro ie ancor di più contro il Green pass. Dei giornalisti abruzzesi hanno fermato l’attrice per farle registrare uno spot pro vaccino anti, ma lei ha spiegato di non essere la persona adatta ed ha iniziato a dire delle cose a dir poco allucinanti. “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire ...

Advertising

stefano_romani : RT @ChiamatemiI: Avete paura, è già successo tre volte (Brexit, Trump, Ref Cost) che la gente non vi credesse. Avete giocato la penultima c… - AntoPaky : Siate avventurieri, almeno una volta nella vita Prendete il primo aereo, il primotreno alla stazione, fermatevi se… - massimparisi : RT @ChiamatemiI: Avete paura, è già successo tre volte (Brexit, Trump, Ref Cost) che la gente non vi credesse. Avete giocato la penultima c… - pappagallo23 : RT @ChiamatemiI: Avete paura, è già successo tre volte (Brexit, Trump, Ref Cost) che la gente non vi credesse. Avete giocato la penultima c… - alfonsoliguor11 : RT @ChiamatemiI: Avete paura, è già successo tre volte (Brexit, Trump, Ref Cost) che la gente non vi credesse. Avete giocato la penultima c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermatevi siete L'OROSCOPO NEL MESE DI AGOSTO La gelosia è il vostro punto debole, fermatevi per un istante e provate a razionalizzare se davvero ...imparato a non buttarvi più allo sbaraglio e le stelle premiano la misura con la quale vi siete ...

Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in agosto La gelosia è il vostro punto debole, fermatevi per un istante e provate a razionalizzare se davvero ...imparato a non buttarvi più allo sbaraglio e le stelle premiano la misura con la quale vi siete ...

Eleonora Brigliadori choc: "Un uomo vi controlla il cervello col 5G" Caffeina Magazine Questa estate diciamo addio a infradito e sandali bassi, benvenute ciabatte di Gucci di Barbara d'Urso Fermatevi e respirate, abbiamo trovato finalmente per voi la tendenza scarpe Estate 2021 irrinunciabile: le ciabatte di Gucci di Barbara d'Urso. Dite addio a infradito, sandali raso terra e pantofolin ...

Oroscopo Paolo Fox 28-29 luglio 2021/ Toro dubbi in amore, stelle agitate per Pesci Oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, 28-29 luglio 2021. Le previsioni per tutti i segni: Luna favorevole al Leone, nuovi incontri per la Vergine.

La gelosia è il vostro punto debole,per un istante e provate a razionalizzare se davvero ...imparato a non buttarvi più allo sbaraglio e le stelle premiano la misura con la quale vi...La gelosia è il vostro punto debole,per un istante e provate a razionalizzare se davvero ...imparato a non buttarvi più allo sbaraglio e le stelle premiano la misura con la quale vi...Fermatevi e respirate, abbiamo trovato finalmente per voi la tendenza scarpe Estate 2021 irrinunciabile: le ciabatte di Gucci di Barbara d'Urso. Dite addio a infradito, sandali raso terra e pantofolin ...Oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, 28-29 luglio 2021. Le previsioni per tutti i segni: Luna favorevole al Leone, nuovi incontri per la Vergine.