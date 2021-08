Clio Make Up, esce su Discovery Plus la nuova docu-serie sulla sua vita (Di martedì 3 agosto 2021) Clio Make UP SBARCA SU Discovery Plus Tra le nuove uscite di settembre su Discovery Plus, c’è anche quella della prima e nuova docu-serie su Clio Make Up che racconterà la sua vita e la sua carriera. Si chiamerà “Clio back home”. LEGGI ANCHE Alessia Marcuzzi verso Discovery dopo l’addio a Mediaset? Clio Zammatteo è una truccatrice professionista di Belluno, una delle più conosciute in tutta Italia e non solo. Si è fatta conoscere nel ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 agosto 2021)UP SBARCA SUTra le nuove uscite di settembre su, c’è anche quella della prima esuUp che racconterà la suae la sua carriera. Si chiamerà “back home”. LEGGI ANCHE Alessia Marcuzzi versodopo l’addio a Mediaset?Zammatteo è una truccatrice professionista di Belluno, una delle più conosciute in tutta Italia e non solo. Si è fatta conoscere nel ...

