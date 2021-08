Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 20:10 (Di lunedì 2 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino nel Lazio per l’attacco hacker che è da ieri ha colpito i sistemi informatici della Regione un attacco che sarebbe partito dall’estero fino ad ora prenotata fino al 13 agosto oltre 500 mila cittadini che possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell’orario già indicato Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza spiega l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato Nicola Zingaretti presidente della regione in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino nel Lazio per l’attacco hacker che è da ieri ha colpito i sistemi informatici della Regione un attacco che sarebbe partito dall’estero fino ad ora prenotata fino al 13 agosto oltre 500 mila cittadini che possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell’orario già indicato Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza spiega l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato Nicola Zingaretti presidente della regione in ...

