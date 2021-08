Pd a Salvini: "L'attacco a Lamorgese è attacco a tutto il governo e porta a destabilizzazione" (Di lunedì 2 agosto 2021) “Abbiamo capito che l’aria del Papeete gli risveglia un antico riflesso condizionato contro il governo in carica: ma qui non si può scherzare”. Il Pd prende posizione contro “l’attacco, scomposto e inappropriato, del segretario della Lega, Matteo Salvini, al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sul tema immigrazione. Secondo il pd l’attacco è’ “doppiamente sbagliato, e si traduce in un doppio attacco all’azione del Presidente del Consiglio e a una destabilizzazione inopportuna del quadro politico”. “Per cui - si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Abbiamo capito che l’aria del Papeete gli risveglia un antico riflesso condizionato contro ilin carica: ma qui non si può scherzare”. Il Pd prende posizione contro “l’, scomposto e inappropriato, del segretario della Lega, Matteo, al ministro dell’Interno, Luciana, sul tema immigrazione. Secondo il pd l’è’ “doppiamente sbagliato, e si traduce in un doppioall’azione del Presidente del Consiglio e a unainopportuna del quadro politico”. “Per cui - si ...

