Olimpiadi, risultati live oggi: Vanessa Ferrari medaglia d'argento. Beach volley ai quarti (Di lunedì 2 agosto 2021) Un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. La mette al collo nella ginnastica una stratosferica Vanessa Ferrari nella finale del corpo libero. Solo l'americana Carey ha fatto meglio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Un'altraper l'Italia alledi Tokyo. La mette al collo nella ginnastica una stratosfericanella finale del corpo libero. Solo l'americana Carey ha fatto meglio ...

Advertising

SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - SkyTG24 : #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37:… - Gazzetta_it : Olimpiadi, Jacobs nella storia: 1° italiano in finale nei 100 metri #Tokyo2020 - borrillo62 : RT @SkyTG24: Medaglia d'argento per Vanessa #Ferrari nella finale di corpo libero di #ginnasticaartistica a #Tokyo2020 ?? - Anto_23_12 : RT @SkyTG24: Medaglia d'argento per Vanessa #Ferrari nella finale di corpo libero di #ginnasticaartistica a #Tokyo2020 ?? -