Maresca | Con me solo liste pulite”

(Di lunedì 2 agosto 2021) di Erika Noschese “Come avviene in alcuni centri della Costiera Amalfitana, si potrebbe creare una sorta di cordone gommato che tenga fuori la sporcizia e l’inquinamento superficiale, ovvero tutto ciò che galleggia e lo fanno a Minori, ad Atrani, ad Amalfi. È un gommone che, a cinquanta metri dalla riva – e protegge anche i bagnanti – e l’inquinamento superficiale si blocca”. È la proposta avanzata dal presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota che, ormai da anni, porta avanti la sua battaglia contro il mare sporco. Nei giorni scorsi, il candidato sindaco de La Nostra Libertà ha acceso i riflettori anche sulla condizione di degrado in cui versa la città, ormai invasa da ...

guglielm87 : #Parma, #Maresca aspetta rinforzi: “Un giocatore d’attacco è la priorità: #Inglese sta recuperando, è fondamentale.… - sportli26181512 : Il Sassuolo batte il Parma 3-0 in amichevole: scatenato Djuricic: I neroverdi di Dionisi vincono al Tardini contro… - luisa_pacelli : RT @Silvanaiannak: @luisa_pacelli @Musicismyplanet E indovinate dove si terrà la conferenza stampa? 'Martedi 3 agosto alle ore 11 al Gazeb… - Silvanaiannak : @luisa_pacelli @Musicismyplanet E indovinate dove si terrà la conferenza stampa? 'Martedi 3 agosto alle ore 11 al… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: HUGO MARADONA, FRATELLO DI DIEGO, SI CANDIDA A NAPOLI CON IL CENTRODESTRA IN APPOGGIO A MARESCA -

Ultime Notizie dalla rete : Maresca Con

...Dopo la sconfitta del Parma per 3 - 0 nell'amichevole contro il Sassuolo ha parlato Enzo, allenatore dei ducali. Il tecnico ha parlato di calciomercato, soffermandosi sulla trattativail ...Calasso come Don Draper (di Rosaria Fortuna) Sul giornale Le Cronache in prima pagina: La lezione di: 'me in campo solo liste pulite'. Avrà l'appoggio del centrodestra e fa chiarezza ...L'allenatore del Parma conferma che il club è sulle tracce dell'attaccante di proprietà del Napoli Dopo la sconfitta del Parma per 3-0 nell'amichevole ..."Abbiamo tenuto botta contro una squadra che gioca da diversi anni un certo tipo di calcio, una squadra difficile da affrontare che ha giocatori di livello importante. Abbiamo creato e concesso qualco ...