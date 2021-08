Advertising

makkox : Fantasy Island*. mancano solo il nano e gli smocking bianchi :) *(riferimenti boomer. grazie a dio averli) - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4%: (ANSA) - TORINO, 02 AGO - In Itali… - ParmaPsi : RT @bobocraxi: Chancey ha detto che i dissidenti del suo “partito” gli mancano di “rispetto” Hanno espresso una contrarietà politica. Si ab… - iconanews : Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4% - blakehavery : siccome sono mancata per un bel po' mettete fav qui e vi recupero gli spam che mi mancano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano gli

Agenzia ANSA

In Italia nel mese di luglio sono state immatricolate 110.292 auto, il 19,4% in meno dello stesso mese del 2020. Nei sette mesi dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti - le ...... molti si sono già espressi in merito e nonle tesi contrarie. Le autorità britanniche decideranno nelle prossime settimane seultracinquantenni abbiano bisogno o meno di una terza dose ...In Italia nel mese di luglio sono state immatricolate 110.292 auto, il 19,4% in meno dello stesso mese del 2020. Nei sette mesi dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti - le immatricolaz ...I volontari impegnati in tutta Italia per mettere in salvo gli animali nelle regioni più interessate dai roghi. La presidente Carla Rocchi: «È mostruoso pensare di aprire normalmente la stagione degli ...