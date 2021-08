Kolarov: una stagione da dimenticare. Nel campionato 20/21 numeri impietosi (Di lunedì 2 agosto 2021) Aleksandar Kolarov pronto alla sua seconda stagione all’Inter Tutto era pronto per il suo addio. Alla fine Aleksandar Kolarov è rimasto all’Inter dopo aver rinnovato il contratto accettando il dimezzamento dello stipendio, in linea con la nuova politica del club nerazzurro. Il serbo è stato utilizzato poche volte da Conte, appena 11 presenze, come il suo numero di maglia, servendo ai compagni un solo assist. numeri certamente lontani da quelli cui è abituato l’ex City e che vorrà certamente riscattare nel campionato che sta per iniziare. Esterno sinistro o centrale nei tre di difesa come ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Aleksandarpronto alla sua secondaall’Inter Tutto era pronto per il suo addio. Alla fine Aleksandarè rimasto all’Inter dopo aver rinnovato il contratto accettando il dimezzamento dello stipendio, in linea con la nuova politica del club nerazzurro. Il serbo è stato utilizzato poche volte da Conte, appena 11 presenze, come il suo numero di maglia, servendo ai compagni un solo assist.certamente lontani da quelli cui è abituato l’ex City e che vorrà certamente riscattare nelche sta per iniziare. Esterno sinistro o centrale nei tre di difesa come ...

Advertising

DucaAndrea85 : @Wazza_CN @theboss_1908 Ha panchinato uno che non aveva ne capo ne coda appena arrivato. Punto. O vuoi spiegare tu… - interista1819 : @_enz29 @cesololinter19_ Perché rimanere in una squadra che rinnova Dambrosio, Ranocchia e Kolarov, vende Hakimi, m… - MTibete : Maksimovic è ancora svincolato. Potrebbe essere un ottimo rinforzo per la difesa. Una valida alternativa ai titolar… - CrisInter91 : @Alessan76040555 @FootballAndDre1 @Grande__Jack80 Secondo me ranocchia e dambrosio se si riaffermano ai livelli de… - totofaz : @Paolopillsfory1 Brozo era sbagliato nel 3-4-1-2 anche se ad onor del vero nel 4-2-3-1 di spalla funzionava bene e… -