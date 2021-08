Covid: Regione Fvg, 22 contagi, 3 in terapia intensiva (Di lunedì 2 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovicon una percentuale di positività dell'1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Coronavirus in Italia, 5.321 contagi e 5 morti: bollettino 1 agosto I deceduti in Italia per il Covid 19 dall'inizo della pandemia sono 128.068. La regione con più casi giornalieri è il Lazio con 716 nuovi positivi, seguita dalla Tosca (+702), l'Emilia romagna (+606),...

Covid oggi Emilia, 560 contagi e due morti: bollettino 2 agosto In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono 13.285. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+3 rispetto a ieri), 241 quelli negli altri reparti Covid (+19). Sul ...

Covid: Regione Fvg, 22 contagi, 3 in terapia intensiva Agenzia ANSA Agli Ospedali Riuniti il primo ambulatorio multidisciplinare di cure palliative e simultanee delle Marche Si tratta della prima struttura sanitaria della Regione Marche ad offrire un servizio sempre più ... sia di intervallo di somministrazione e di migliorare la qualità di vita. Covid, i nuovi positivi ...

Riapertura scuole, contagi in aumento Il Ministro Bianchi e tutto il Governo lavorano per il ritorno a scuola in presenza ma i dubbi non mancano considerata l’impennata di contagi delle ultime settimane. In attesa di chiudere la questione ...

