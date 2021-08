Borsa: Milano in forma (+0,8%), banche in ordine sparso (Di lunedì 2 agosto 2021) In forma Piazza Affari (+0,8%), in linea con le altre principali Borse europee, nella mattina della prima seduta di settimana con l'industria a trainare il listino principale. In cima al Ftse Mib c'è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) InPiazza Affari (+0,8%), in linea con le altre principali Borse europee, nella mattina della prima seduta di settimana con l'industria a trainare il listino principale. In cima al Ftse Mib c'è ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano in forma (+0,8%), banche in ordine sparso. Bene l'industria, i petroliferi e le auto, corre Fincantie… - 24ORERadiocor : Borsa: agosto parte bene in Europa, a Milano (+0,9%) sale ancora UniCredit (RCO) @sole24ore - fisco24_info : Borsa: Milano in forma (+0,8%), banche in ordine sparso: Bene l'industria, i petroliferi e le auto, corre Fincantie… - DividendProfit : Borsa Milano, agosto parte bene: bancari sotto osservazione post stress test, in arrivo anche conti - HokenTech : Borsa Milano si unisce a coro rialzi, attesa per Pmi manifatturiero -