Attacco hacker, Zingaretti: “Situazione molto seria e grave, prenotazioni ancora ferme per evitare altri danni. Dati sono in sicurezza” (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’esito dell’offensiva e dell’Attacco cyber è stato quello di aver introdotto un virus che ha criptato il nostro mondo online e che ha bloccato in questo momento una parte importantissima dell’erogazione dei servizi dell’istituzione regionale. Perché sono stati bloccati quasi tutti i file del centro elaborazione Dati e le prenotazioni dei vaccini. Le prenotazioni sono ancora ferme”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella conferenza stampa convocata per fare il punto sull’Attacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’esito dell’offensiva e dell’cyber è stato quello di aver introdotto un virus che ha criptato il nostro mondo online e che ha bloccato in questo momento una parte importantissima dell’erogazione dei servizi dell’istituzione regionale. Perchéstati bloccati quasi tutti i file del centro elaborazionee ledei vaccini. Le”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicolanella conferenza stampa convocata per fare il punto sull’...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - domenicoditell1 : L’attacco hacker alla Regione Lazio mina la salute pubblica della nostra regione e del nostro paese - susi_pie : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… -